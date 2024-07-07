Італія

Іспанський центрбек змінить клубну прописку влітку.

Наполі завершує підписання центрального захисника мадридського Реала Рафи Маріна, передає журналіст Фабріціо Романо.

У понеділок, 8 липня, 22-річний іспанець пройде медогляд перед трансфером. Повідомляється, що за Маріна Наполі віддасть Реалу 12 млн євро. Наразі невідомо, яким буде термін контракту Рафи з "партенопейцями".

Угода включатиме можливість для "вершкових" повернути гравця за 25 млн у 2026 році або за 35 млн роком пізніше. У 2025-му неаполітанці можуть заплатити мадридцям ще 10 млн, щоб удвічі збільшити суми, які Реалу довелось би віддати за повернення Маріна (до 50 і 70).

У сезоні-2023/24 Рафа на правах оренди виступав за Алавес, узявши участь у 35 матчах клубу в усіх турнірах (Ла Ліга і Кубок Іспанії).