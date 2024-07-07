Італія

Вихованець Лор'яна змінить клубну прописку під час літнього трансферного вікна.

Центральний півзахисник Ренна Енцо Ле Фе вже невдовзі може стати гравцем Роми, передає журналіст Фабріціо Романо.

Римські "вовки" завершують підписання 24-річного француза. Зараз сторони узгоджують останні деталі трансферу.

Повідомляється, що Ле Фе обійдеться Ромі в приблизно 23 мільйони євро. Наразі невідомо, на який термін буде розраховано контракт клубу Серії А з півзахисником.

У сезоні-2023/24 Енцо взяв участь у 35 матчах Ренна в усіх турнірах, відзначившись 5 асистами.