Вихованець Лор'яна змінить клубну прописку під час літнього трансферного вікна.
Енцо Ле Фе, Getty Images
07 липня 2024, 20:58
Центральний півзахисник Ренна Енцо Ле Фе вже невдовзі може стати гравцем Роми, передає журналіст Фабріціо Романо.
Римські "вовки" завершують підписання 24-річного француза. Зараз сторони узгоджують останні деталі трансферу.
Повідомляється, що Ле Фе обійдеться Ромі в приблизно 23 мільйони євро. Наразі невідомо, на який термін буде розраховано контракт клубу Серії А з півзахисником.
У сезоні-2023/24 Енцо взяв участь у 35 матчах Ренна в усіх турнірах, відзначившись 5 асистами.