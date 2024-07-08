Італія

Арсенал начебто готовий відпустити гравця.

Польський фланговий захисник Якуб Ківьор узимку минулого року перейшов до лондонського Арсеналу за 19,5 млн євро та став конкурентом українця Олександра Зінченка в боротьбі за місце в стартовому складі.

За останній футбольний рік 24-річний виконавець провів 30 матчів (1594 хвилини), забив один гол та три гольові передачі, що можна вважати цілком нормальними показниками для футболіста, проте сам він перед виступами на чемпіонаті Європи-2024 прагнув більшого.

Через це вже цього трансферного вікна представникам Якуба було доручено розглядати будь-які пропозиції з провідних країн Європи й обговорювати потенційні трансфери.

Чемпіон Італії, міланський Інтер, уже проявив інтерес до поляка та розпочав перемовини з Арсеналом щодо річної оренди з обов’язковим правом викупу.

Наразі немає жодної домовленості поміж клубами, проте ймовірність надання згоди "канонірами" оцінюється доволі високо.