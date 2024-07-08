Італія

Португальський екскерманич Шахтаря продовжує підтримувати нашу країну в боротьбі с російським агресором.

Напередодні колишній головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека офіційно став новим керманичем Мілана, а в понеділок, 8 липня, він провів свою першу пресконференцію на своїй новій посаді, на якій також було присутнє керівництво італійського клубу разом з відомим шведським форвардом Златаном Ібрагімовичем.

На тлі трагічних подій, що сталися в цей день у Києві в результаті влучання російською ракети в найбільшу дитячу лікарню України "Охмадит", португальський фахівець з'явився на цьому медіа-заході з жестом підтримки нашої країни.

На піджаку Фонсеки був синьо-жовтий прапор України у вигляді значка. Нагадаємо, що Паулу одружений на українці, і він з перших днів публічно заявляє про свою підтримку в боротьбі проти російських терористів.