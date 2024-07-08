Італія

Фахівець зароблятиме 6,5 мільйона євро за сезон.

Сімоне Індзагі остаточно погодив умови нового контракту з Інтером, за яким він стане найбільш високооплачуваним тренером у Серії А.

Як повідомляє Sky Sport Italia, італієць укладе з чинними чемпіонами Серії А дворічну угоду — до літа 2026 року, за якою він отримуватиме 6,5 млн євро за сезон без урахування бонусів, що більше, ніж контракт на 6 млн євро на рік плюс бонуси, який нещодавно з Наполі уклав Антоніо Конте.

Очікується, що Інтер оголосить про продовження співпраці з Індзагі вже цього тижня.

Раніше повідомлялося, що Інтер працює над можливою орендою Ківьора.