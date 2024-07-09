Італія

Угода може бути розрахована на три роки.

Майбутнє нападника збірної Іспанії Альваро Морати залишається обговорюваною темою, хоча нещодавно футболіст давав зрозуміти, що не планує йти з Атлетіко цього літа.

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І все ж преса продовжує активно пов'язувати Морату з Міланом.

На сторінках видання La Gazzetta dello Sport з'явилася інформація про те, що "россонері" приготували для Альваро контракт на три сезони із зарплатою приблизно в 4 мільйони євро на рік чистими.

Зазначимо, що чинний контракт пов'язує 31-річного Альваро Морату з Атлетіко до середини 2026 року. У трудовій угоді прописана опція викупу за 13 мільйонів євро.