Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Альваро Мората зізнався, що його засмучує ставлення вболівальників до Іспанії.

Капітан збірної Іспанії Альваро Мората прокоментував реакцію вболівальників на його сльози після чвертьфіналу Євро-2024 проти Німеччини (2:1).

"Днями хтось сказав, ніби я плакав, бо мені показали жовту картку. Що за нісенітниця? Я плакав, бо моя збірна, де я капітан, вийшла у півфінал. Я ніколи не став би критикувати людину, яка плаче через це. Мене критикують, хоч я готовий відрізати собі руку, щоб виграти Євро", — сказав Мората.

У півфіналі Іспанія зіграє з Францією.

Нагадаємо, Мората та Мілан погодили контрактні умови.