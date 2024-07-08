Альваро Мората зізнався, що його засмучує ставлення вболівальників до Іспанії.
МОРАТА, GETTY IMAGES
08 липня 2024, 12:29
Капітан збірної Іспанії Альваро Мората прокоментував реакцію вболівальників на його сльози після чвертьфіналу Євро-2024 проти Німеччини (2:1).
"Днями хтось сказав, ніби я плакав, бо мені показали жовту картку. Що за нісенітниця? Я плакав, бо моя збірна, де я капітан, вийшла у півфінал. Я ніколи не став би критикувати людину, яка плаче через це. Мене критикують, хоч я готовий відрізати собі руку, щоб виграти Євро", — сказав Мората.
У півфіналі Іспанія зіграє з Францією.
Нагадаємо, Мората та Мілан погодили контрактні умови.