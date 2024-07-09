Італія

Італійський форвард готовий пов'язати майбутнє з новачком Серії А.

Нападник Комо Патрік Кутроне найближчим часом може продовжити свій контракт із поточним клубом, який підвищився у класі за підсумками минулого сезону.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 26-річний італійський форвард знаходиться за крок від того, щоб укласти з Комо нову угоду до літа 2028 року.

Зазначається, що продовження контракту з колишнім нападником Мілана та Вулвергемптоном є неминучою.

У минулому сезоні Серії Б Патрік Кутроне провів за команду Сеска Фабрегаса 32 матчі, в яких він забив 14 голів та віддав 5 результативних передач.