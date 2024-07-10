Італія

Центрбек мадридського Реала продовжить кар'єру в Італії.

Наполі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального захисника Рафи Маріна, права на якого раніше належали мадридському Реалу.

22-річний іспанець підписав із неаполітанцями контракт, який буде розраховано до літа 2029 року.

Сума трансферу оцінюється в 12 мільйонів євро.

У минулому сезоні Рафа Марін виступав на правах оренди за Алавес, за який він зіграв 35 матчів та заробив 8 попереджень.