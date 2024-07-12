Італія

Альберто Морено вирушить до команди Сеска Фабрегаса.

Крайній захисник Альберто Морено, в якого завершився контракт із Вільярреалом, незабаром визначиться зі своїм наступним кроком у кар'єрі, яким, схоже, стане італійська Серії А.

Як повідомляє журналіст Фабрціо Романо, Комо, який підвищився в класі за підсумками минулого сезону, розпочав переговори з 32-річним іспанцем щодо переходу на правах вільного агента.

Зазначається, що сам колишній гравець Ліверпуля готовий до того, щоб попрацювати під керівництвом Сеска Фабрегаса.

У минулому сезоні Альберто Морено провів за Вільярреал 33 матчі, в яких він відзначився двома голами та трьома асистами.