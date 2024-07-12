Італія

Захисник "Шпор" хоче перейти до Мілану.

Захисник Тоттенгема Емерсон Роял, якого активно сватають у італійський Мілан, висловився з приводу свого становища в лондонському клубі та подальших кар'єрних перспективах. Його слова наводить Football-italia.net.

"Я завжди був гранично ясний. Я дуже конкурентоспроможний, і мене сильно хвилює те, що я залишаюся на лавці запасних. Я був засмучений і повідомив про це тренеру.

Протягом всієї кар'єри я демонстрував професіоналізм, докладав максимум зусиль на тренуваннях, але вся ця ситуація працює проти мене. Не знаю, що на мене чекає в майбутньому, але я точно не гравець запасу.

Я хочу грати, і якщо тут у мене такої можливості немає, я зрозумію це, але тоді мені доведеться піти туди, де мені дадуть ігровий час. Я хочу виступати за збірну Бразилії, але цього не станеться, якщо я не гратиму за клуб, тож мені потрібно шукати для себе новий притулок.

Інтерес Мілана? Це неймовірно — усвідомлювати, що тебе хочуть команди такого масштабу. Мілан — це абсолютний еталон для всіх бразильців. Я не знаю, що станеться в майбутньому. Просто сподіваюся, що зможу знову грати та потрапити в національну команду", — сказав Емерсон.