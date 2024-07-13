Італія

Форвард провів два попередніх сезони у оренді.

Італійський нападник Ніколо Камб’ягі в своїй професійній кар’єрі пішов за традиційно довгим, як для рідної країни, шляхом становлення.

23-річний вихованець Аталанти за рідний клуб так і не відіграв жодного офіційного матчу, тоді як за його плечима вже був досвід оренд до Реджіани, Порденоне та Емполі.

У складі останніх із вищеназваних форвард провів останні два сезони, зігравши 66 матчів, забивши вісім голів та віддавши сім гольових передач, що коштувало "синім" 500 тис. євро.

І лише після цього Камб’ягі пішов на підвищення — за 10 млн євро його викупила з Аталанти Болонья, після чого "россоблу" підписали контракт із новачком до 2029 року.

Ще 2 млн євро бергамаски можуть отримати за рахунок успішних виступів свого вихованця.