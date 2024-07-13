Італія

Неаполітанський клуб хотів би продати нігерійця в Саудівську Аравію.

Нападник Віктор Осімген може покинути Наполі в літнє трансферне вікно.

Якщо неаполітанці продаватимуть 25-річного нігерійця, то вони б вважали за краще здійснити трансфер до Саудівської Аравії.

При цьому сам Осімген хоче залишитися в Європі та грати в Лізі чемпіонів наступного сезону. Про все це повідомляє Sky Sports. Чинний контракт пов'язує Віктора Осімгена з Наполі до середини 2026 року.

Фахівці авторитетного порталу Transfermarkt оцінюють нігерійського форварда в 100 мільйонів євро.

У 133 матчах за Наполі Осімген забив 76 голів і віддав 18 гольових передач на партнерів.