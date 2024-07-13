Італія

31-річний футболіст продовжить кар'єру в Італії.

Рафаель Варан близький до переходу в Комо.

"Безкоштовні" зіркові підсилення: ТОП-10 вільних агентів літа-2024

Колишній захисник Реала і Манчестер Юнайтед дав згоду на перехід в італійський клуб, повідомляє Фабріціо Романо.

Оформлення контракту займе кілька днів, після чого футболіст пройде медогляд у новій команді.

Ключову роль у цій угоді зіграв Франсеск Фабрегас, який фактично є головним тренером.

У сезоні-2023/24 захисник провів 22 матчі в АПЛ у складі Манчестер Юнайтед і забив 1 гол.