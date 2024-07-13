31-річний футболіст продовжить кар'єру в Італії.
РАФАЕЛЬ ВАРАН, GETTY IMAGES
13 липня 2024, 23:22
Рафаель Варан близький до переходу в Комо.
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Колишній захисник Реала і Манчестер Юнайтед дав згоду на перехід в італійський клуб, повідомляє Фабріціо Романо.
Оформлення контракту займе кілька днів, після чого футболіст пройде медогляд у новій команді.
Ключову роль у цій угоді зіграв Франсеск Фабрегас, який фактично є головним тренером.
У сезоні-2023/24 захисник провів 22 матчі в АПЛ у складі Манчестер Юнайтед і забив 1 гол.