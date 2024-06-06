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Football.ua зібрав для вас список футболістів, які незабаром мають змінити клубну прописку через свої спливаючі контракти.

Щороку на літньому трансферному вікні з'являються футболісти у статусі вільного агента, які є ласими шматочками для багатьох європейських топ-клубів.

Підписати талановитого виконавця чи зірку європейського футболу за безкоштовно – це чудова та унікальна можливість, яка випадає не так часто. Але тут, звичайно, є свої нюанси: гравець напевно попросить "соковитий" контракт, а його агент — крупні комісійні.

Football.ua зібрав найяскравішу десятку футболістів, які, якщо нічого не зміниться, стануть вільними агентами.

*Трансферна вартість гравців взята з порталу Transfermarkt

10. Лука Йович

Нинішня команда: Мілан

Вік: 26

Трансферна вартість: 7 млн

Статистика в сезоні-2023/24: 30/9/1

Сербському нападнику не так вже й багато — лише 26 років, проте він, як і раніше, не може знайти свою команду після того, як феєрил в Айнтрахті. Найімовірніше, Мілан не продовжить з ним угоду, хоч і має таку опцію, в результаті чого стане вільним агентом.

Йович міг би спробувати свої сили в європейському середняку, або ж і зовсім вирушити на заробітки в Саудівську Аравію. Варіанти у нього точно будуть, головне, зробити правильний наступний крок.

9. Жоель Матіп

Нинішня команда: Ліверпуль

Вік: 32

Трансферна вартість: 8 млн

Статистика в сезоні-2023/24: 14/0/0

Кар'єра Матіпа в Ліверпулі добігла кінця, як і Юргена Клоппа. У сезоні-2023/24 камерунець провів лише 14 ігор у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Наразі він продовжує відновлення після розриву хрестоподібної зв'язки. Після такої травми знайти нову команду буде проблематично, однак у нього явно будуть пропозиції. Зрештою, завжди є варіант у Саудівській Аравії спробувати свої сили.

8. Тосін Адарабіойо

Нинішня команда: Фулгем

Вік: 26

Трансферна вартість: 20 млн

Статистика в сезоні-2023/24: 25/2/0

Захисник Фулгема привернув увагу з боку низки англійських команд, які вищі за рівнем, ніж «дачники». Він цілком може піти на підвищення, оскільки контракт майже точно продовжено не буде.

Подейкують, що інтерес до Тосіна проявляє навіть Челсі, який бачить у ньому заміну для Трево Чалоби. За свого футболіста "сині" хочуть виручити близько 25 мільйонів фунтів, а натомість безкоштовно підписати гравця "дачників".

7. Гвідо Родрігес

Нинішня команда: Бетіс

Вік: 30

Трансферна вартість: 24 млн

Статистика в сезоні-2023/24: 29/2/1

Чемпіон світу в складі збірної Аргентини стане вільним агентом цього літа. Непоганий варіант для безкоштовного підписання, а його вартість оцінюють у розмірі 24 мільйонів євро за версією авторитетного порталу Transfermarkt.

Який клуб міг би підписати Родрігеса? Складно сказати, але пропозиції в аргентинця точно будуть. Можливо, навіть з Іспанії. А далі вибір за гравцем.

6. Тьяго Алькантара

Нинішня команда: Ліверпуль

Вік: 33

Трансферна вартість: 10 млн

Статистика в сезоні-2023/24: 1/0/0

Через травму іспанець бразильського походження пропустив весь сезон. І його кар'єра в Ліверпулі завершена. На жаль, навряд чи Тьяго отримає низку пропозицій і буде задовольнятися тими, що надійдуть.

Ймовірно, далі тільки Саудівська Аравія. Все ж таки йому 33 роки і він пропустив сезон через пошкодження. Тим не менш, своєю кар'єрою Алькантара може більш ніж пишатися.

5. Лука Модрич

Нинішня команда: Реал Мадрид

Вік: 38

Трансферна вартість: 8 млн

Статистика в сезоні-2023/24: 45/2/8

Легендарний хорват, який все ще може залишитися в Реалі. Особливо на тлі того, що Тоні Кроос вирішив завершити кар'єру професійного футболіста.

У сезоні-2023/24 Лука провів на полі 2238 хвилин або 45 ігор. У середньому, він отримував близько 50 хвилин ігрового часу на футбольному полі. З огляду на його вік і рівень Реала, це дуже і дуже непогано.

Якщо Модрич покине Реал, пропозицій у нього буде достатньо. Як мінімум із Саудівської Аравії, як максимум — з Італії. Подейкують навіть про Ювентус.

4. Антоні Марсьяль

Нинішня команда: Манчестер Юнайтед

Вік: 28

Трансферна вартість: 10 млн

Статистика в сезоні-2023/24: 19/2/1

Можливо, свого часу на Марсьяля були сподівання, що він буде за рівнем як Кіліан Мбаппе. Однак він не виправдав очікувань. Плюс до всього регулярні травми не давали набрати форму і проявити себе.

Який клуб міг би підписати Антоні? Складно дати відповідь на це запитання. Але явно не вище європейського середняка, або ж і зовсім Саудівська Аравія, куди відправляються на заробітки імениті гравці.

3. Маріо Ермосо

Нинішня команда: Атлетіко

Вік: 28

Трансферна вартість: 25 млн

Статистика в сезоні-2023/24: 45/2/2

Ермосо ще пограє на високому рівні щонайменше кілька сезонів. І він може посилити низку іспанських команд, якщо захоче залишитися в місцевій лізі. Проблема може бути тільки в заробітній платі.

З чуток, інтерес до Ермосо виявляють італійські команди. Зокрема, Інтер та Ювентус. Наскільки це далеко від істини — невідомо наразі.

У будь-якому разі, Ермосо отримає цікаві пропозиції.

2. Рафаель Варан

Нинішня команда: Манчестер Юнайтед

Вік: 31

Трансферна вартість: 20 млн

Статистика в сезоні-2023/24: 32/1/0

Якщо травми не заважатимуть французу, то він може ще успішно грати кілька років на найвищому рівні. Наприклад, в Італії. Але за умови, що в нього будуть адекватні апетити щодо заробітної плати.

В іншому випадку, Варан ризикує опинитися в Саудівській Аравії, хоча, може, воно й на краще.

Цікаво буде поспостерігати, який у підсумку варіант вибере колишній футболіст мадридського Реала.

1. Адрієн Рабьо

Нинішня команда: Ювентус

Вік: 29

Трансферна вартість: 40 млн

Статистика в сезоні-2023/24: 35/5/3

Є ще надія, що Рабьо залишиться в Ювентусі, проте з кожним днем шансів все менше і менше.

Коли француз був здоровий, він виходив у стартовому складі "бьянконеррі". Ще один матч пропустив через перебір жовтих карток.

Що вирішить головний тренер, чи потрібен йому Рабьо? Плюс, до всього, у нього висока заробітна плата — питання. Але без пропозицій цього літа Адрієн точно не залишиться.