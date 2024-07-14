Італія

"Россонері" можуть підписати представника Боруссії.

Мілан може підсилитися нападником дортмундської Боруссії і збірної Німеччини Нікласом Фюллькругом.

Як повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо, міланський клуб уже зв'язався з представниками 31-річного форварда.

Зазначається, що сам футболіст може покинути Боруссію, бо трохи розчарований прагненням дортмундців підписати форварда Штутгарта Серу Гірассі.

У сезоні-2023/24 Фюллькруг забив 16 голів і віддав 10 результативних передач у 46 матчах Боруссії у всіх турнірах.