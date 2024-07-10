Німеччина

Гвінейський форвард отримав нове пошкодження в розташуванні збірної.

Напередодні стало відомо про те, що нападник Штутгарта Серу Гірассі погодився приєднатися до дортмундської Боруссії.

Як повідомлялося раніше, 27-річний гвінеєць раніше прилетів до Дортмунда для підписання контракту та проходження медогляду, проте наразі цей трансфер затримується.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, причиною запланованих додаткових медичних текстів стало те, що Гірассі отримав нову травму в збірній Гвінеї, тому в Боруссії хочуть прояснити це питання більш детально.

У минулому сезоні Серу Гірассі провів за Штутгарт 30 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 30 голів та віддав 3 результативні передачі.