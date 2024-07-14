Італія

Невдовзі гравець пройде медичне обстеження перед трансфером.

Голкіпер Метью Раян наступного тижня стане гравцем Роми, передає журналіст Фабріціо Романо.

Римляни узгодили підписання 32-річного австралійця, який нещодавно залишив АЗ на правах вільного агента. Він підпише з "вовками" однорічний контракт з опцією продовження.

У понеділок, 15 липня, Раян вилетить до столиці Італії, де вже наступного дня має пройти медогляд. Повідомляється, що в Ромі він виконуватиме роль запасного голкіпера.

У сезоні-2023/24 Метью взяв участь у 39 матчах АЗ у всіх турнірах, пропустивши 44 голи і 17 разів зберігши свої ворота "сухими".

Раніше гравець збірної Австралії також виступав в Європі за Копенгаген, Реал Сосьєдад, Арсенал, Брайтон, Генк, Валенсію та Брюгге.