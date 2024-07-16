Чорно-біла з візерунком, що нагадує поверхню Місяця.
Форма Ювентуса, ФК Ювентус
16 липня 2024, 13:19
Ювентус представив домашню форму на сезон-2024/25.
Комплект від бренду Adidas виконаний у традиційних для туринського клубу чорно-білих кольорах.
На футболку нанесено текстурований візерунок, що нагадує зображення місячної поверхні.
"Прославлення місячних місій — головний символ новаторського духу", — йдеться в заяві клубу.
Раніше повідомлялося, що Ювентус запропонував МЮ К'єзу в угоду по трансферу Санчо.