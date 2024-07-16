Італія

Чорно-біла з візерунком, що нагадує поверхню Місяця.

Ювентус представив домашню форму на сезон-2024/25.

Комплект від бренду Adidas виконаний у традиційних для туринського клубу чорно-білих кольорах.

На футболку нанесено текстурований візерунок, що нагадує зображення місячної поверхні.

"Прославлення місячних місій — головний символ новаторського духу", — йдеться в заяві клубу.

Раніше повідомлялося, що Ювентус запропонував МЮ К'єзу в угоду по трансферу Санчо.