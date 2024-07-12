Італійський клуб може поповнитись фіналістом Ліги чемпіонів.
ФЕДЕРІКО К'ЄЗА, GETTY IMAGES
12 липня 2024, 15:16
Ювентус хоче придбати півзахисника Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо, який половину минулого сезону провів в оренді в дортмундській Боруссії.
Туринський клуб запропонував англійцям хавбека Федеріко К'єза в рамках угоди щодо Санчо. Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг обмірковує цей варіант.
У сезоні-2023/24 К'єза провів у складі Юве 33 матчі в Серії А, відзначившись 9 голами та 2 асистами.
Раніше повідомлялось, що К'єза визначиться зі своїм майбутнім після Євро-2024.