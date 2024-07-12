Італія

Італійський клуб може поповнитись фіналістом Ліги чемпіонів.

Ювентус хоче придбати півзахисника Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо, який половину минулого сезону провів в оренді в дортмундській Боруссії.

Туринський клуб запропонував англійцям хавбека Федеріко К'єза в рамках угоди щодо Санчо. Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг обмірковує цей варіант.

У сезоні-2023/24 К'єза провів у складі Юве 33 матчі в Серії А, відзначившись 9 голами та 2 асистами.

Раніше повідомлялось, що К'єза визначиться зі своїм майбутнім після Євро-2024.