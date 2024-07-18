Італія

Римський колектив активно підсилює власний напад.

Цього літа склад римської Роми залишили Ромелу Лукаку та Сердар Азмун, які після оренди повернулись до лондонського Челсі та леверкузенського Баєра відповідно, після чого столичний колектив продав Андреа Белотті до Комо.

Таким чином у клубі з нападників зони вістря атаки залишились травмований Теммі Абрагам та Ельдор Шомуродов, чого, вочевидь, не вистачить Даніеле Де Россі в прийдешній кампанії.

Саме тому "вовки" останніми днями взялись посилювати цю ланку та вже досягли домовленості про майбутній контракт із марокканським форвардом андалузької Севільї Юссефом Ен-Несірі.

Потенційний новачок отримуватиме по 3,5 млн євро кожного з наступних чотирьох років.

Разом із тим, римляни не відмовляються від ідеї підписати канадського нападника Джонатана Девіда із французького Лілля, однак той трансфер коштуватиме італійцям не менше 30 млн євро, а серед потенційних конкурентів більш заможний лондонський Челсі.