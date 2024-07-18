Італія

Щоправда, поки що виступатиме тільки в складі юнацької команди.

Колишній шведський нападник Златан Ібрагімович завершив кар’єру після завершення сезону-2022/23, і за ходом минулої кампанії керівництво "россонері" запропонувало йому посаду старшого радника з питань розвитку та операційного партнера інвестиційного фонду RedBird.

Одним із напрямків, за який узявся відповідати ексфутболіст, стала робота академії Мілана й, зокрема, діяльність команди Milan Futuro.

До її лав цього літа Златан Ібрагімович ще під час власних виступів у 2022 році запросив свого сина, Максиміліана, який наразі практикується в ролі флангового нападника.

17-річний виконавець сьогодні підписав свій перший професійний контракт.

У чемпіонатах Італії серед юнаків віком до 18 років Ібрагімович-молодший за сезон відіграв 42 матчі, забив три голи та віддав один гольовий пас.