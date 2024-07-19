Італія

Нещодавно втратила чинність угода гравця з Фіорентиною.

Центральний півзахисник Гаетано Кастровіллі після відходу з Фіорентини приєднався до Лаціо, передає офіційний сайт римського клубу.

За даними transfermarkt, контракт 27-річного італійця з "орлами" розраховано до кінця червня 2027 року. Свій колишній колектив він залишив на правах вільного агента.

На рахунку Кастровіллі 14 голів і 10 асистів у 131 матчі за Фіорентину в усіх турнірах. У 2021 році Гаетано виграв Євро-2020 зі збірною Італії.

Для Лаціо це підписання стало сьомим за літнє трансферне вікно. Раніше римляни орендували захисника Арсеналу.