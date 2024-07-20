Італія

Головну інвестицію в майбутнє клуб зробив.

У структурі італійського Мілана підростає майбутня суперзірка світового футболу. У будь-якому випадку, так каже місцева преса, а сам нападник Франческо Камарда не втомлюється доводити власну спроможність грати на високому рівні.

20 липня 2024 року настав визначальний день у його кар’єрі — "россонері" оголосили про підписання першого професійного контракту з 16-річним виконавцем, якого вже зараз оцінюють у 10 млн євро.

Угода діятиме до 2027 року.

Клуб при цьому зазначає, що Франческо й надалі зосереджуватиметься над роботою з молодіжною командою Milan Futuro, тоді як за минулий сезон він провів 41 матч та забив 14 голів у Прімавері, молодіжному Кубку Італії та Юнацькій лізі УЄФА.

Також Камарда у віці 15 років, 8 місяців та 16 днів став наймолодшим дебютантом Мілана в Серії A в матчі проти Фіорентини.