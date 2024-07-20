Італія

Гравець туринців дав свій коментар.

Захисник Ювентуса Маттіа Де Шильйо спростував інформацію про те, що його не викликали на передсезонний збір у Нюрнберзі через пошкодження.

"В останні години до мене дійшли деякі неточності про мене. Я хочу прояснити, що зі мною все гаразд і в мене немає жодних фізичних проблем, незважаючи на те, що було сказано Sky Sport та іншими ЗМІ, тому мене викликали просто за рішенням клубу.

Я люб'язно прошу журналістів перевіряти правильність інформації, перш ніж публікувати невірні новини", — сказав Де Шильйо.

Контракт Де Шильйо з Ювентусом діє до червня 2025 року. Влітку 2017 року він перейшов у туринський клуб за 12 мільйонів євро.