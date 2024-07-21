Грузин виступатиме під номером 7.
ХВІЧА КВАРАЦХЕЛІЯ, GETTY IMAGES
21 липня 2024, 00:45
Очікується, що Хвіча Кварацхелія продовжить контракт із Наполі, і в той самий момент його заробітна плата суттєво зросте.
Проєкт під керівництвом Антоніо Конте приваблює 23-річного грузина, тому питання зі зміною клубу більше не стоїть.
Тим часом Corriere dello Sport розповідає про те, що Кварацхелія вирішив змінити ігровий номер у Наполі. Тепер грузинський футболіст виступатиме під номером 7, як його кумир — Кріштіану Роналду.
Номер 7 у Наполі звільнився ще взимку, коли в РБ Лейпциг перебрався півзахисник Ельїф Елмас.
Раніше Хвіча виступав за Наполі під номером 77.