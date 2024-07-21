Серйозне підсилення для "Фіалок".
Локателлі, getty images
21 липня 2024, 11:22
Півзахисник туринського Ювентуса Мануель Локателлі зацікавив Фіорентини. Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
За інформацією джерела, керівництво "Фіалок" серйозно налаштоване придбати 26-річного італійця. Однак "Юве" готовий розглянути продаж свого футболіста не дешевше, ніж за 40 млн. євро, що може "налякати" Фіорентину.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 28 млн. євро.
Минулого сезону Мануель Локателлі відіграв за Ювентус 40 матчів, забив один гол та віддав шість результативних передач.