Італія

Гравець провів минулий сезон на високому рівні.

Про хорватського центрального півзахисника Маріна Понграчича футбольний світ почав дізнаватись ще під час його виступів у Німеччині за Вольфсбург та дортмундську Боруссію, хоча свій футбольний шлях він починав у Мюнхені та Інгольштадті, що розташований неподалік.

Однак улітку 2022 року тоді вже 24-річний виконавець вирішив спробувати власні сили в італійському Лечче й у підсумку здійснив повноцінний трансфер до цього клубу, після річної оренди.

Минулого сезону Понграчич відіграв 38 матчів за "вовків", поїхав на Євро-2024 в складі національної збірної, завдяки чому зрештою привернув до себе увагу більших клубів.

Зокрема, флорентійської Фіорентини, у якої не виникло жодних сумнівів у тому, що варто спробувати перебити пропозицію французького Ренна щодо цього гравця в розмірі 16,5 млн євро.

Таким чином трансфер до "червоно-чорних" поставлений на павзу, і наразі Лечче чекає на остаточний вибір гравця.

Фіорентина запропонувала контракт до 2029 року із зарплатнею в 2,1 млн євро на сезон.