Італія

Футболіста не буде в лондонському клубі.

Ювентус відмовився продавати Челсі свого вінгера Кенана Їлдиза, повідомляє Football-Italia.

За даними джерела, 19-річний гравець входить до списку недоторканих. Ба більше, туринський клуб веде активні переговори з футболістом про продовження контракту.

Очікується, що у серпні клуб проведе повторну зустріч із представниками гравця, після чого буде підписано нову угоду на покращених умовах для Кенана.

Чинний контракт Їлдиза з Ювентусом розрахований до літа 2027 року.