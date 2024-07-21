Футболіста не буде в лондонському клубі.
КЕНАН ЇЛДИЗ, GETTY IMAGES
21 липня 2024, 18:45
Ювентус відмовився продавати Челсі свого вінгера Кенана Їлдиза, повідомляє Football-Italia.
За даними джерела, 19-річний гравець входить до списку недоторканих. Ба більше, туринський клуб веде активні переговори з футболістом про продовження контракту.
Очікується, що у серпні клуб проведе повторну зустріч із представниками гравця, після чого буде підписано нову угоду на покращених умовах для Кенана.
Чинний контракт Їлдиза з Ювентусом розрахований до літа 2027 року.