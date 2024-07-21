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Хорват попрощався зі збірною.

Ексзахисник Динамо Домагой Віда оголосив про завершення кар'єри у збірній Хорватії. Про це він повідомив у своєму інстаграмі.

Усього за збірну Хорватії Віда відіграв 105 матчів, забивши 4 м'ячі. Найбільшими успіхами для нього стали "срібло" ЧС-2018 та "бронза" ЧС-2022.

На Євро-2024 Віда три матчі провів на лаві запасних, а Хорватія залишила турнір після групового етапу.

Наразі хорват грає за АЕК, разом із яким став віцечемпіоном Греції минулого сезону.