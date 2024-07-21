Італія

"Россонері" вже контактували з гравцем і його агентом.

Центральний півзахисник Лазар Самарджич може перебратися з Удінезе до Мілана, передає журналіст Фабріціо Романо.

Сам 22-річний серб готовий поповнити склад "россонері". Діалог із ним та його агентом був позитивним. Наступного тижня мають відбутися переговори двох клубів.

Романо зазначає, що Мілану потрібно продати одного свого півзахисника, перш ніж починати робити офіційні пропозиції щодо Самарджича.

Контракт Лазара з Удінезе розраховано до кінця червня 2026 року. Портал transfermarkt оцінює гравця збірної Сербії у 20 млн євро.

У сезоні-2023/24 він узяв участь у 34 матчах Серії А, відзначившись 6 голами та 2 асистами.

Раніше Самарджичем цікавилися інші італійські топ-клуби та Брайтон.