Італія

Голкіпер Лаціо прокоментував підготовку до сезону.

Воротар римського Лаціо Іван Проведель, разом із рештою одноклубників, повернувся до роботи на тренуваннях у контексті підготовки до нового сезону.

Напередодні 30-річний виконавець дав розгорнуте інтерв’ю, у якому розповів про власні враження від минулого сезону та останніх процесів усередині клубу.

"Як я вже говорив, коли приїхав до цього клубу, окрім щастя від самого факту бути тут, я хотів бути стати важливою частиною колективу. Я хотів зробити свій внесок у розвиток Лаціо, завжди віддаючи всі свої сили, незважаючи ні на що.

Я зацікавлений у тому, щоб добре працювати на полі щодня, але також і будувати міцні зв’язки з партнерами поза його межами. Результати також приходять таким чином, а не тільки через власне гру.

Звісно, іноді на твоєму шляху можуть траплятись травми. Але це частина гри. Я показав, що можу повернутись у форму, незважаючи на травми. Для мене це також причина, стимул для подальшого зростання, щоб у майбутньому претендувати на щось більше.

Перш за все, я хочу подякувати хлопцям, які пішли з клубу цього літа. Вони так багато дали мені і Лаціо за всі ці роки. Вони дали мені зрозуміти, що означає бути тут. Що стосується капітанського духу, того, що я відчув у роздягальні, то для мене найкращий взірець — це Даніло Катальді. Він тут уже давно, і як ніхто інший дав мені зрозуміти, що означає бути в Лаціо.

Однак це не змінює мого підходу і мого способу ведення справ: ви повинні бути прикладом для молоді.

Інтерес із боку клубів Прем'єр-ліги? Ви повинні зателефонувати моєму агенту і запитати його. Ми з ним розмовляємо лише тоді, коли є щось конкретне, а поки що нічого конкретного не було. Я також, як і ви, дещо десь читав, але, наскільки мені відомо, нічого особливого. Мені тут дуже добре, і ніяких особливих метеликів у голові не було.

Для мене воротар повинен грати завжди, особливо якщо він молодий. Очевидно, що вибір за клубом, який зробить свої міркування на благо команди і хлопця. Я хочу подякувати Саррі — я тут тільки завдяки йому. Він дав мені шанс грати за Лаціо й довести свою цінність.

Я намагався донести до нього мою точку зору і точку зору інших хлопців, коли він подав у відставку, але він прийняв своє рішення. Із Тудором я мало спілкувався в роздягальні, тому не можу сказати, що пішло не так.

Звичайно, методи роботи і підхід до тренувань були іншими, не було гармонії з командою. Але загалом це був своєрідний рік. Усе здавалося складнішим, аніж було насправді.

Бароні? Тренер почав застосовувати до нас м’який підхід. Він нічого не змінював, він знав, як вести нас у правильному напрямку. Є багато хороших моментів, але є над чим працювати. Хлопці працюють з ентузіазмом.

У тренера було прохання до мене починати гру з короткого пасу, але розсудливо. Нам потрібна стабільність. Нам потрібен баланс у грі, і ми шукаємо рішення, які будуть корисними у фазі володіння м’ячем.

Пішли хлопці, які багато робили в атаці й мали дуже високий рівень гри. Це важлива втрата, і це нормально, що є скептицизм щодо наступного сезону. Однак, що я можу сказати, так це те, що вони теж повинні були заявити про себе, перш ніж стати тими, ким вони є.

Молоді хлопці, які прийшли, мають якість, бажання і хочуть довести, що вони заслуговують на цю футболку. Я розумію почуття вболівальників, я їх не звинувачую. Але хлопці, які приїхали, заслуговують на довіру, а далі вже наша справа — залучити оточення і взяти на себе весь необхідний заряд.

На прикладі Ліги чемпіонів ми знаємо, що є команди, які краще оснащені, аніж ми, але футбол — це не точна наука. Наша мета — стати сильною командою і, безумовно, покращити своє місце в порівнянні з минулим сезоном", — заявив італійський виконавець.

Проведель за минулий сезон провів 40 матчів, забив один гол, пропустив 46 м’ячів та 13 разів відіграв "на нуль".