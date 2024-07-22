Італія

Аргентинець хоче ще пограти в Європі.

Півзахисник Роми і збірної Аргентини Леандро Паредес відкинув пропозицію з Саудівської Аравії від неназваного клубу. Новиною у своїй соцмережі ділиться журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією інсайдера, аргентинець хоче поки що залишитися в Італії і не їхати на Близький Схід. Заради цього Паредес відхилив контракт на 10 млн євро на рік.

Чемпіон світу і дворазовий володар Кубка Америки грає в Ромі з 2023 року. З 2019 по 2023 роки півзахисник належав ПСЖ, а в останній сезон у французькому топ-клубі футболіст провів в оренді в туринському Ювентусі.

Раніше повідомлялося, що Рома підписала австралійського голкіпера Раяна.