Італія

Колишній воротар Арсеналу продовжить кар'єру в Італії.

Рома на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з воротарем Меттью Раяном.

Угода з 32-річним австралійцем розрахована до літа 2025 з можливістю продовження ще на два сезони.

У складі "вовків", куди він перебрався у статусі вільного агента, він виступатиме під 98 номером.

До цього Раян виступав за Брюгге, Валенсію, Генк, Брайтон, Арсенал, Реал Сосьєдад, Копенгаген та АЗ.

Минулого сезону Раян провів 35 матчів за АЗ, з яких 15 на нуль за 40 пропущених м'ячів.