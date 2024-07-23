Італія

Сам гравець збірної Нідерландів хоче опинитися в АПЛ.

Центральний нападник Аякса Браян Броббі опинився в сфері інтересів Роми, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Вдруге в своїй кар'єрі залишити Амстердам 22-річний нідерландець може вже цього літа. Аякс уже отримав багато запитів щодо гравця.

За ситуацією Броббі в клубі Ередивізі слідкує Рома. Сам Браян хоче перебратися до англійської Прем'єр-ліги.

Контракт Аякса з нападником розраховано до кінця червня 2027 року. За даними Плеттенберга, оцінюється вихованець амстердамців у 25-30 млн євро.

У сезоні-2023/24 Броббі взяв участь у 43 матчах у всіх турнірах, відзначившись 22 голами та 12 асистами. Він став четвертим найкращим бомбардиром чемпіонату Нідерландів.