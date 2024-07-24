Де Лаурентіс знову захопив клубну соціальну мережу.
Маріо Ермосо, Getty Images
24 липня 2024, 12:51
Іспанський центральний захисник Маріо Ермосо цього літа завершив тривалі виступи за мадридський Атлетіко та отримав статус вільного агента.
Наразі представники 29-річного виконавця шукають йому нове місце роботи, тоді як італійські ЗМІ повідомили, що неаполітанський Наполі вже підписав із ним контракт.
Щоправда, преса поквапилась із заявами, про що офіційно повідомив клуб у власній соціальній мережі.
"Tuttosport продовжує розповідати про Ермосо в Наполі. Із приходом Маріна та Буонджорно, лінія захисту була укомплектована повністю.
Нехай і Ермосо дійсно якісний гравець, але він не є однією з цілей Наполі цього літа", – ідеться в заяві Наполі.
Ермосо за минулий сезон провів 45 матчів, забивши та віддавши голові передачі по два рази.