Італія

Де Лаурентіс знову захопив клубну соціальну мережу.

Іспанський центральний захисник Маріо Ермосо цього літа завершив тривалі виступи за мадридський Атлетіко та отримав статус вільного агента.

Наразі представники 29-річного виконавця шукають йому нове місце роботи, тоді як італійські ЗМІ повідомили, що неаполітанський Наполі вже підписав із ним контракт.

Щоправда, преса поквапилась із заявами, про що офіційно повідомив клуб у власній соціальній мережі.

"Tuttosport продовжує розповідати про Ермосо в Наполі. Із приходом Маріна та Буонджорно, лінія захисту була укомплектована повністю.

Нехай і Ермосо дійсно якісний гравець, але він не є однією з цілей Наполі цього літа", – ідеться в заяві Наполі.

Ермосо за минулий сезон провів 45 матчів, забивши та віддавши голові передачі по два рази.