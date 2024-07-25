Італійська Рома цього трансферного вікна помітно активна на трансферному ринку та намагається доукомплектувати склад перед початком нового сезону.

"Вовки" працюють фактично на всіх можливих напрямках і останньою їхньою знахідкою став фланговий захисник шведського Юргордена Самуель Еліас Даль.

21-річний виконавець рік тому долучився до складу "жовто-червоно-синіх" із клубу Еребо, і за цей календарний рік уже встиг провести 22 матчі, зробивши три гольові передачі.

У його клубі оцінили ці показники в 4 млн євро + бонуси, а також 10% від наступного продажу, на що погодились у Римі.