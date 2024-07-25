Шведи отримають додатковий відсоток від наступного продажу.
Самуель Даль, Getty Images
25 липня 2024, 09:16
Італійська Рома цього трансферного вікна помітно активна на трансферному ринку та намагається доукомплектувати склад перед початком нового сезону.
"Вовки" працюють фактично на всіх можливих напрямках і останньою їхньою знахідкою став фланговий захисник шведського Юргордена Самуель Еліас Даль.
21-річний виконавець рік тому долучився до складу "жовто-червоно-синіх" із клубу Еребо, і за цей календарний рік уже встиг провести 22 матчі, зробивши три гольові передачі.
У його клубі оцінили ці показники в 4 млн євро + бонуси, а також 10% від наступного продажу, на що погодились у Римі.