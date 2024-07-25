Італія

Шведи отримають додатковий відсоток від наступного продажу.

Італійська Рома цього трансферного вікна помітно активна на трансферному ринку та намагається доукомплектувати склад перед початком нового сезону.

"Вовки" працюють фактично на всіх можливих напрямках і останньою їхньою знахідкою став фланговий захисник шведського Юргордена Самуель Еліас Даль.

21-річний виконавець рік тому долучився до складу "жовто-червоно-синіх" із клубу Еребо, і за цей календарний рік уже встиг провести 22 матчі, зробивши три гольові передачі.

У його клубі оцінили ці показники в 4 млн євро + бонуси, а також 10% від наступного продажу, на що погодились у Римі.