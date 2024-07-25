Конте потрібна заміна Зелінські.
Брешіаніні, getty images
25 липня 2024, 14:49
Керівництво Наполі готує трансферну пропозицію Фрозіноне щодо півзахисника Марко Брешіаніні. Таку інформацію надає Фабріціо Романо.
Повідомляється, що неаполітанський клуб готовий викласти за 24-річного вихованця Мілана 12 млн. євро.
Зазначається, що сам Брешіаніні вже погодився на перехід у стан "партенопеї". У разі укладення договору між Наполі та Фрозіноне, Мілан отримає 50% від суми трансферу. Минулого літа "россонері" продали півзахисника за 200 тисяч євро.
Також на італійця претендує Аталанта.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 3,5 млн. євро.
Минулого сезону Марко Брешіаніні відіграв за Фрозіноне 40 матчів, забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.