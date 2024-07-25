Італія

Француз ще не втрачає надій.

Незважаючи на чотирирічну дискваліфікацію після проваленого допінг-тесту, французький півзахисник Поль Погба не втрачає надій.

Він вірить у своїх адвокатів і в те, що вони зможуть витягнути його з непростої ситуації.

"Все зараз крутиться навколо апеляції, моєю особистою метою залишається підтримувати форму і бути готовим.

Футбол — найголовніше в моєму житті", — цитує слова Погба Juvenews.eu.

Нагадаємо, що в минулому Погба без особливого блиску виступав за англійський Манчестер Юнайтед, а до туринського Ювентуса він повернувся влітку 2022 року і практично не грав — спершу через травми, а потім через допінг.