Італія

Гравець узяв час на роздуми.

Чемпіон світу в складі збірної Німеччини, захисник Матс Гуммельс не прилетів до Італії на медогляд у Болоньї, повідомляє Corriere dello Sport.

Згідно з джерелом, 35-річний футболіст взяв час на роздуми, при тому, що Болонья оплатила йому квитки та запланувала медобстеження.

Зазначається, що представники Гуммельса запевнили керівництво Болоньї, що пауза, взята гравцем, не пов'язана з будь-якими іншими клубами.

Раніше повідомлялося, що Гуммельсом, який залишив дортмундську Боруссію, цікавиться Реал.