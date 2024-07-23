35-річний футболіст може продовжити кар'єру в мадридському клубі.
МАТС ГУММЕЛЬС, GETTY IMAGES
23 липня 2024, 13:37
Матс Гуммельс може перейти в Реал.
Мадридський клуб проявляє інтерес до колишнього захисника Боруссії, який перебуває у статусі вільного агента, повідомляє AS з посиланням на La Gazzetta dello Sport.
На цьому тлі переговори 35-річного гравця з Болоньєю "сповільнилися, якщо не зупинилися".
У минулому сезоні Бундесліги Гуммельс провів 25 матчів, у яких забив 3 голи.
Раніше повідомлялося, що Рома хоче підписати Гуммельса.