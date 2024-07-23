Іспанія

35-річний футболіст може продовжити кар'єру в мадридському клубі.

Матс Гуммельс може перейти в Реал.

Мадридський клуб проявляє інтерес до колишнього захисника Боруссії, який перебуває у статусі вільного агента, повідомляє AS з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

На цьому тлі переговори 35-річного гравця з Болоньєю "сповільнилися, якщо не зупинилися".

У минулому сезоні Бундесліги Гуммельс провів 25 матчів, у яких забив 3 голи.

Раніше повідомлялося, що Рома хоче підписати Гуммельса.