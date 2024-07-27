Італія

Бергамаски не дотягують до фінансових вимог шотландців.

Цього трансферного вікна бергамаська Аталанта намагається підготувати склад до виступів у Лізі чемпіонів УЄФА в прийдешньому сезоні.

"Богиня" побачила перспективу в данському центральному півзахиснику шотландського Селтіка Метті О’Райлі, однак отримати цього гравця ввижається надзвичайно складним завданням.

Це доводить приклад італійців та їхніх невдач у перемовинах — уже тричі Аталанта зверталась із різними пропозиціями щодо 23-річного виконавця, однак постійно отримувала відмову.

Італійці востаннє запропонували 17 млн євро, однак цього для Селтіка виявилось так само замало.

Менше 20 млн євро "зелено-білі" розглядати не збираються.

У минулому сезоні О’Райлі забив 19 голів та віддав 18 гольових передач у 49 матчах.