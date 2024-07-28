Перемовини виявились дуже швидкими.
Самуель Еліас Даль, Getty Images
28 липня 2024, 12:53
Кілька днів тому в італійських ЗМІ з’явилась інформація про зацікавленість Роми в послугах флангового захисника шведського Юргордена Самуеля Даля.
21-річний виконавець швидко прогресував останнім часом у межах національної першості, завдяки чому привернув до себе увагу "жовто-червоно-синіх" минулого літа й віддав цього року три гольові передачі за 22 матчі.
Рома зацікавилась цим футболістом і пропозиція, яку зробили римляни, цілком задовільнила вимоги скандинавського клубу.
4,5 млн євро + бонуси + 10% від наступного продажу — на таких умовах Даль долучився до "вовків".
Контракт підписано до 2028 року.