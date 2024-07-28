Італія

Француз поповнив склад новачка Серії А.

Рафаель Варан став гравцем Комо, повідомив офіційний сайт італійської команди.

31-річний футболіст підписав угоду на два роки з опцією продовження.

"Варан вважається одним з найкращих захисників свого покоління, він виграв три титули Ла Ліги та чотири трофеї Ліги чемпіонів під час виступів у складі мадридського Реала.

Переможець чемпіонату світу 2018 року також допоміг Манчестер Юнайтед виграти свої перші крупні трофеї за шість років, піднявши на стадіоні Вемблі Кубок Карабао у 2023 році, а потім Кубок Англії у 2024 році", — сказано на офіційному сайті Комо.

Минулого сезону Рафа Варан відіграв за Манчестер Юнайтед 32 матчі та забив один гол.