Італія

Можливо, цього разу — фінальний.

Бразильський фланговий захисник Емерсон Роял цьогорічну літню трансферну кампанію проводить з упевненістю в тому, що його виступи за лондонський Тоттенгем добігли до завершення.

Підштовхує 25-річного виконавця до цього статистика минулого сезону — 24 матчі (1335 хвилин) та один забитий м’яч, а також відсутність статусу основного гравця команди Анге Постекоглу.

У підсумку, коли по гравця прийшов італійський Мілан, гравець двічі не думав.

Із боку Емерсона вже отримано згоду на перехід, проте поміж клуба ще немає остаточної домовленості.

Сьогодні, у понеділок, 29 липня, клуби проведуть ще один раунд перемовин, який може стати вирішальним.

Усі невизначеності полягають у структурі бонусних виплат у розмірі 3 млн євро на додачу до суми трансферу в 15 млн євро.