Італія

"Ларіджані" натхненно працюють на трансферному ринку.

Головний тренер новачка італійської Серії А Комо Сеск Фабрегас висловився про перехід до клубу колишнього захисника мадридського Реала та Манчестер Юнайтед Рафаеля Варана. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт "ларіджані".

"Рафаель — особливий гравець. Його трансфер є підтвердженням амбіцій, які є у нашого клубу. Він виграв так багато трофеїв за свою кар'єру. Досвід, який він накопичив за два чемпіонати світу, в яких брав участь, не можна недооцінювати. Я не можу дочекатися початку роботи з ним", — сказав Сеск.