Італія

Голкіпер повертається до Італії.

Досвідчений іспанський воротар Хосе Мануель Рейна Перес, також відомий, як Пепе Рейна, має за плечима надзвичайно великий досвід виступів у провідних чемпіонатах Європи.

Шлях 42-річного виконавця починався ще в минулому столітті з каталонської Барселони, після чого були Вільярреал, англійський Ліверпуль та Астон Вілла, італійський Наполі, Мілан та Лаціо, а також мюнхенська Баварія.

Зрештою, попередніх два роки Рейна провів у складі "жовтої субмарини" в себе на батьківщині й хтось міг подумати, що на цьому його професійна кар’єра себе вичерпала.

Однак ні — іспанець підписав контракт із італійським Комо в якості вільного агента й ще, як мінімум, один рік буде тішити нас своїми виступами.

У минулому сезоні Рейна провів 12 матчів, пропустивши 15 голів та зігравши три зустрічі "на нуль".