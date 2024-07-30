Італія

Аргентинець залишив Турин заради столиці Італії.

Рома придбала правого вінгера Ювентуса Матіаса Суле, передає офіційний сайт римлян.

За даними transfermarkt, "вовки" віддали за 21-річного аргентинця 25.6 млн євро. Контракт із вихованцем "б'янконері" розраховано до кінця червня 2029 року. Рому він представлятиме у футболці з 18-м номером.

У сезоні-2023/24 Суле виступав за Фрозіноне на правах оренди. На його рахунку 11 голів та 3 асисти в 39 матчах у всіх турнірах.

До Ювентуса U-17 Матіас приєднався в січні 2020 року, залишивши Велес Сарсфілд. З того часу він узяв участь у 21 поєдинку туринців, відзначившись 1 результативним ударом.