Італія

Англійцю не буде місця в клубі, коли до Риму приїде Артем Довбик.

Англійський нападник Теммі Абрагам влітку 2021 року здійснив найдорожчий трансфер у своїй кар’єрі, власне — єдиний, за який були сплачені "живі" кошти, перейшовши з лондонського Челсі до італійської Роми за 41 млн євро.

Відтоді на рахунку 26-річного виконавця назбиралось 119 матчів, 37 голів та 13 гольових передач у загалом непоганому відтинку ігрової кар’єри.

Однак травми впродовж минулого сезону остаточно вибили футболіста з ігрового ритму.

Тож зараз, коли йдеться про перехід українського нападника Артема Довбика з каталонської Жирони до складу "вовків", про майбутнє Абрагама в клубі вже ніхто не говорить.

Рома цього літа виставила свого гравця на трансфер, проте з пропозиціями щодо нього ніхто не поспішає.

І ці клуби-претенденти накшталт лондонських Вест Гема та Арсеналу, або Мілана можна зрозуміти — римляни хочуть отримати 30 млн євро за гравця, у якого контракт завершується за два роки.

Повідомляється, що напередодні Евертон став черговим клубом, який зробив запит щодо інформації про Абрагама.