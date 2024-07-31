Італія

Гравець перебуває на ринку вільних агентів.

Німецький воротар Лоріс Каріус у своєму футбольному житті має дуже неоднозначну кар’єру з багатьма відомими на широкий загал епізодами.

Навчання 31-річного виконавця проходило в академіях Меттенберга, Ульма, Штутгарта та англійського Манчестер Сіті перед тим, як Майнц погодив його перший повноцінний "дорослий" трансфер.

Зрештою, "карнавальники" продали його до Ліверпуля за 6,2 млн євро, однак стати по-справжньому своїм на Енфілді німець так і не зумів.

Далі в його кар’єрі були оренди до турецького Бешикташа та Уніона Берлін, а також виступив за Ньюкасл упродовж останніх двох років.

Але наразі Каріус шукає собі новий клуб уже в якості вільного агента.

І цього літа йому може в цьому дуже пощастити — італійський Мілан занепокоєний травмою Спортьєлло, тож терміново шукає собі резервного голкіпера.

Агенти Каріуса швидко зорієнтувались і запропонували свого клієнта "россонері".

У минулому сезоні Лоріс зіграв один матч — проти Арсенала — та пропустив чотири голи.